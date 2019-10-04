新加坡創作歌手邱鋒澤來台發展第5年，近日在娛樂節目「凹嗚狼人殺」中展露頭角，網路知名度大開，在網路溫度計網站「歌手天團網路聲量排名」中，更越過蔡依林、鄧紫棋，讓邱鋒澤直言「很意外」，他感謝因為狼人殺節目讓更多人認識，也認為「兩位天后都是在音樂路上非常有成就的藝人，也是我堅持的目標，會更加努力」，但由於近期工作邀約太多，他也笑說「有點沒時間錄製新歌」。

邱鋒澤攜手師妹采子合作新歌〈回頭看看我〉，MV由兩人主演，邱鋒澤飾演一位駐唱歌手，采子則是餐廳的服務生。（原音兄弟提供）

2017年邱鋒澤和製作人好友張暐弘共創音樂公司「原音兄弟」，宣布9月底簽下新生代創作才女采子，成為邱鋒澤師妹。采子過去在網路自彈自唱，累積不少歌迷關注，未出道前就有眾多校園演出邀約。張暐弘在IG上發現采子，因她特別聲線及熱愛創作，力邀合作終於打動她，邱鋒澤說：「我擅長作曲，采子擅長寫詞，暐弘擅長編曲、音樂及影像製作，很開心原音兄弟的鐵三角成立了！」

新加坡創作歌手邱鋒澤與師妹采子合作新曲〈回頭看看我〉。（原音兄弟提供）

邱鋒澤攜手采子合作新歌〈回頭看看我〉，MV由兩人主演，邱鋒澤飾演一位駐唱歌手，而采子則是餐廳的服務生，MV拍攝邱鋒澤特寫鏡頭時，導演張暐弘請采子嘗試用機器控制鏡頭旋轉角度，采子開玩笑說「目不轉睛到隱形眼鏡都乾了」。邱鋒澤也將在10月底底生日當天發行個人的第三張創作專輯。

邱鋒澤攜手師妹采子合作新歌〈回頭看看我〉。（原音兄弟提供）

(中時 )