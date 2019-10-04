對於香港政府今（4）日下午，在未經民主審議程序的情況下，引用《緊急情況規例條例》，制定《禁蒙面法》，宣布從午夜開始，禁止香港市民在公眾遊行與集會中，使用可能隱藏身份的蒙面物品。立法院長蘇嘉全隨即透過臉書指出，呼籲港府懸崖勒馬，務必三思！

蘇嘉全說，從香港政府硬推「送中條例」引發百萬人民上街抗議至今，全世界都在關注香港動態，而港府面對廣大人民的怒火，仍選擇站在威權的一方，不僅放縱警察暴力執法，任由中國政府侵蝕香港的民主、法治與人權，可說一步錯、步步錯，實在讓人非常痛心。

蘇嘉全表示，由台灣的歷史教訓可以得知，政府對人民採取威權、暴力的鎮壓手段，不僅無法解決問題，只會造成社會更大的撕裂，讓執政者與人民之間的距離越來越遠。

蘇嘉全強調，我們必須嚴正的呼籲香港政府，《禁蒙面法》的實施，等同於朝著戒嚴的方向前進，這種違反民主潮流的作法，非但沒有辦法解決民意的怒火，而是火上澆油，期盼港府三思！

(工商 )