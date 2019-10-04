10月1日大陸歡慶建政70周年，香港各地發起示威抗議，爆發激烈警民衝突，更首度發生民眾遭警方實彈回擊，1名高二生左胸靠近心臟3公分處中彈，一度危急，引發千人聲援示威。分析師認為，香港情況回不去了，前景悲觀 。

10月1日大陸歡慶國慶，香港示威衝突卻發生民眾遭港警開槍回擊事件，一名高中生左胸中彈。

周二大陸慶祝國慶，香港各地以示威活動回應，港媒報導，港警當天為了驅散多區集會示威，發射了約1,400枚催淚彈、900枚橡膠彈、190枚布袋彈、230枚海綿彈，此外也在衝突中發射6枚實彈，造成1名高二男同學左胸中彈倒地，情況一度危急，港警後續解釋，開槍是為了嚇阻抗議民眾，而非殺人，隔日，上千人上街聲援中槍學生，抗議警方處理方式，香港行政長官林鄭月娥今日再宣布，禁止民眾在非法集會時配戴任何能阻止辨識身分的蒙面物品，香港情勢持續惡化。

調研公司Independent Strategy創辦人暨策略分析師David Roche接受美國財經媒體CNBC專訪時指出，香港情勢已經到了「無法回頭的地步」。「香港已經沒辦法再回到過去原來的樣子，我不認為情勢能夠輕易解決，我也看不到它會變得更好，所以我對未來的預期蠻悲觀的。」

德國猶太裔出生、在香港居住逾40載的蘭桂坊之父盛智文（Allan Zeman）說，在學生槍擊事件之後，港警已經成為敵人，即便他1970年代就來到香港，經歷1997年香港回歸的動盪時期，他仍將此次「反送中」運動描述為「地震」，是過去這個城市從未見過的景象。

盛智文說，真正的問題在於香港年輕人看不到向上流動的機會，薪資水平陷入停滯，高房價卻是全球數一數二，在香港想要有房，比在新加坡還難。

David Roche也認同這個觀點，他認為港府如果能提出措施，提升民眾買房能力，緊張情勢可能會有所緩解，不過他也補充，現在已經造成太多傷害，「街頭衝突只會更惡化、不會更好，使用子彈絕對不會讓民眾回家，只會引更多人上街。」

儘管林鄭月娥9月初已宣布正式撤回逃犯條例草案，不過抗議民眾仍堅持「五大訴求，缺一不可」，其中關鍵的是要求實施「真普選」，不過盛智文認為，北京「沒有削減港人的自由」，反而在英國統治時期，香港人更沒有管道質疑政府的治理。他回憶當時，「一個總督就這樣被派出來，沒有人有機會選擇誰當總督，不管是誰，你只能接受。」他說現在香港的選舉委員會仍有1,200名委員，選出香港行政特首，他稱，「不論對或錯，它就是香港的制度，應該能代表社會各層面。」

(中時電子報)