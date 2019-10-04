將於11月23日開打的亞洲冬季棒球聯盟，今年將邁入第七屆，今年將有味全龍等6隊參賽，而日職二軍原本由東、西區的組隊方式改變，改由日職紅隊、日職白隊參戰，戰況激烈，比賽精采度絕對值得期待！

自冬盟開始以來，每年都派出球隊參賽的日本職棒，今年將繼續派出兩支球隊參賽。不過跟以往按照日本職棒二軍的東西區組隊的方式不同，今年日職聯隊組成將有所調整，由NPB紅隊（包含：福岡軟銀、東北樂天、琦玉西武、東京養樂多、歐力士等5支球隊) ，以及另外一隊為NPB白隊（包含：讀賣巨人、千葉羅德、橫濱DeNA、中日、阪神等5支球隊）代表日本職棒參加本屆冬盟。

因應NPB組隊方式與隊名的調整，原於9月18日公布之冬盟賽程也同時進行更動。原賽程表的日職東軍更改為日職紅隊，原日職西軍更改為日職白隊。

今年亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打，一直進行到12月15日，今年共有六支球隊參賽，包括中職聯隊、日職紅隊、日職白隊、韓職聯隊、日本社會人隊及味全龍隊，將進行56場比賽，比賽場地包括台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場及嘉義市立棒球場，其中5場季後賽全部在台中洲際球場進行。。

更新版2019年冬盟賽程。（中職提供／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)