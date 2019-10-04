內政部長徐國勇近日因台中市工廠大火造成兩名消防員殉職，表示會對殉職消防員從優撫恤，總統蔡英文也說，會加強消防員裝備。但名嘴謝寒冰卻說，他突然發現，蔡英文和徐國勇、行政院長蘇貞昌都是「蔣幹活佛的轉世靈童」。

蔡英文昨(3日)對台中消防員殉職案表示哀痛，稱未來後續的處裡，包括撫卹和殉職人員家屬後續的照顧，政府會盡最大協助。此外，對於消防員工作時的安全等問題，要求相關單位檢討精進，執勤時務必要以消防員安全作優先考量。

謝寒冰今在臉書表示，「我突然通靈，發現蔡英文、蘇貞昌、徐國勇都是蔣幹活佛的身口意轉世靈童，難怪一開口就是蔣幹的話」。

網友看完謝寒冰貼文，紛紛表示，「這三人再加上假暖男陳其邁，可以組成『嘲諷四人幫』了」、「不是一家人，不進一家門，都是妖言惑眾的德性」、「寒冰哥講的真好」、「變形的雙十牌樓，就像那本拼湊的論文一樣，不倫不類」。

網友在謝寒冰臉書留言。(圖/截自謝寒冰粉絲團)

(中時電子報)