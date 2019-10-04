高市府迎接雙十國慶到來，規畫一系列活動，邀請海內外朋友共襄盛舉。（柯宗緯攝）

高市府慶祝雙十節，舉辦「潮國慶」系列活動，當天號召名字有「國慶」或10月10日生日的民眾同歡。金曲之夜、舊鐵橋草地晚會則連續兩天邀請歌手開唱，最後「隔岸觀火」欣賞42分花火；觀光局推估近20萬人參與，可望帶動地方觀光財。

市長韓國瑜表示，最近很多市民致電反映，好幾十年來沒有在高雄街頭看到中華民國國旗旗海飄揚，大家都覺得異常開心及興奮，市府舉辦升旗典禮等活動，激發國人愛國心，也歡迎海內外朋友一起響應。

觀光局代理局長邱俊龍表示，9日民間舉辦「高雄金曲之夜演唱會」打頭陣，邀請金曲樂團BOXING、金嗓歌后葉璦菱、金曲歌王翁立友等人，歡迎民眾齊聚捷運鳳山西站旁廣場，重溫60至90年代的璀璨光輝時刻。

邱俊龍指出，10日當天在高雄展覽館舉辦升旗典禮，號召名字是「國慶」或10月10日生日的百位民眾，一同切蛋糕慶祝中華民國108歲生日。另外，壽山動物園、崗山之眼、旗津貝殼館、金獅湖蝴蝶園及鼓山洞等5大景點免費參觀，

觀光局也在10日下午3時起，在大樹舊鐵橋舉辦草地音樂會，有在地農產、知名伴手禮、街頭藝人，並力邀偶像歌手孫盛希、陳零九、家家等接力演唱，與民迎接璀璨國慶焰火秀，建議民眾到大寮捷運站、台鐵九曲堂站搭接駁車前往會場。

(中時 )