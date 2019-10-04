▲旗山往內門沿路上可見代表國民黨參選立委王齡嬌的競選看板。（林雅惠攝）

高雄市議員朱信強將以無黨籍參戰2020高市第一選區立委選舉。（朱信強提供／林雅惠高雄傳真）

前議員黃輝芳女兒黃糸秀晶將代表郭家軍或台灣民眾黨參戰2020高市第一選區立委選舉。（翻攝照片／林雅惠高雄傳真）

2020立委選舉高雄市第一選區除現任民進黨籍立委邱議瑩爭取連任外，國民黨由過去有「議會小辣椒」之稱的女將王齡嬌挑戰，除藍綠外，現任高雄市議員朱信強將以無黨籍參戰，另前議員黃輝芳女兒黃糸秀晶也將代表郭家軍或台灣民眾黨參選，各黨爭奪第一選區版圖，預料將呈現龍爭虎鬥的激烈戰況。

高市立委第一選區是全市範圍最廣的選區，包含旗山、內門、美濃、杉林、甲仙、六龜、茂林、桃源、那瑪夏、大社、大樹、燕巢、阿蓮、田寮等14個行政區，涵蓋偏遠的山地部落，選區內有閩南、客家及原住民族。

早年該選區一直是藍營天下，但到了2010年高雄縣合併升格之役，該區由藍變綠，民進黨支持者占大多數；7年前，邱議瑩從屏東空降到此，以美濃媳婦身分參選第一選區立委，擊敗深耕美濃的鍾紹和，四年前挑戰連任，再以59.02％的高得票率當選，擊敗代父出征的鍾易仲。

不過，邱議瑩這次爭取連任已不比前陣，一來受到去年底韓流影響，再加上她擔任華航副總的胞弟邱彰信捲入華航國安私煙案，明年初立委選情優勢已大不如前。

但代表國民黨參選的王齡嬌與旗美地區沒有深厚的地緣關係，加上王離開高雄政壇有一段時間，與地方人士互動不深，故王要奪得勝選需做一番努力。

去年旗山造勢曾公開力挺韓國瑜的朱信強，決定以無黨籍參戰2020高市第一選區立委選舉，曾任美濃農會理事長的他，有農會系統及基層里長支持，在地方上擁有豐厚人脈，放手一搏直取立委寶座不無可能。

而黃糸秀晶的父親黃輝芳當過兩屆議員，黃曾任果菜運銷合作社執行長，有兩岸交流經驗，更曾於多間國小任教，這次出來參選，將代表郭家軍或民眾黨在第一選區爭取一席之地。

(中時 )