蔡英文總統（中）在屏東縣長潘孟安（左）陪同下，尋逛台灣設計展區，為設計融入屏東農業感到驚艷。（林和生攝）

2019台灣設計展4日下午舉行開幕典禮，蔡英文總統在屏東縣長潘孟安陪同下進入展區參觀，今年展覽主題「超級南」，以超級市場概念延伸應用到整個展場，讓主展區台糖縣民公園搖身一變成了熱鬧的設計超市，不僅呈現屏東豐饒物產，更展現豐厚設計軟實力。

潘孟安指出，台灣設計展主展區選在深具歷史意涵的台糖縣民公園紙漿廠，首次以文化路徑串連屏東菸葉廠、勝利星村；主展場將台灣人熟悉的「超級市場」原汁原味呈現，設計環繞主展區的雲霄飛車式「超級假期」手推車裝置藝術，更是一大賣點。

蔡英文表示，回到故鄉參與設計展感到親切且驕傲，其實走一趟展區，就能感受到屏東的多元、創意及熱情；她特別強調，台灣設計實力在國際已經有目共睹，設計展則是台灣產業綜合實力的一次呈現，希望國人能安排一趟假期走訪屏東，相信會是一次豐富旅程。

在參與設計展開幕之前，蔡英文上午在黨籍立委陪同下連跑8個行程，除到地方廟宇參拜，中午更品嘗客家美食，還陪著立委鍾佳濱開直播，她也向民眾細數3年多來的執政團隊成績，從青年政策、長照2.0和規畫農民退休金制度，最後不忘尋求鄉親支持、盼能繼續連任。

(中時 )