100透心涼洛神花茶免費喝。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東縣政府日前舉辦台東十大必喝飲料票選，選出十大台東必喝飲料，第1名由在地的叮哥洛神花茶拿下，店家為了慶祝得獎準備了100杯回饋顧客。

店家表示，活的在5日下午2點於叮哥總店開始，下午1點30分開始發放號碼牌，只要在粉絲專頁台東就醬玩按讚，出示給現場工作人員確認，即可換到一杯透心涼的洛神花茶，限量100杯換完為止。

(中時 )