洛神花茶 100杯免費喝 18:062019/10/04 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 100透心涼洛神花茶免費喝。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 100透心涼洛神花茶免費喝。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） 台東縣政府日前舉辦台東十大必喝飲料票選，選出十大台東必喝飲料，第1名由在地的叮哥洛神花茶拿下，店家為了慶祝得獎準備了100杯回饋顧客。 店家表示，活的在5日下午2點於叮哥總店開始，下午1點30分開始發放號碼牌，只要在粉絲專頁台東就醬玩按讚，出示給現場工作人員確認，即可換到一杯透心涼的洛神花茶，限量100杯換完為止。 (中時 ) #台東 #洛神 #100 #花茶 #飲料 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東縣明天正常上班上課 19:532019/09/30 生活 陸國慶閱兵 東風100超音速巡航導彈亮相 11:072019/10/01 兩岸 東風-41風頭遭搶 新航母殺手東風-100現世 12:242019/10/01 兩岸 大樂透連19槓 頭獎上看5.9億元 23:242019/10/01 生活 國外指數期貨贏家專欄－那斯達克100 避險好選擇 04:102019/10/02 證券．權證 秘魯巴士墜100公尺深谷 至少17死30傷 10:182019/10/02 國際 民進黨今開中常會 卓榮泰喊：不分區力拼18席 14:212019/10/02 政治 選前百日 韓國瑜喊話別氣餒：民調仍強大 14:362019/10/03 政治 大樂透中秋最後一期加碼 4日頭獎上看5.9億元 15:462019/10/03 財經 石油股領跌 英股連跌4天 22:372019/10/03 財經 生活熱門新聞 夫6年來不行房人妻崩潰求救 網一看內文...事情不單純 - 生活 沒有選擇波音737MAX 張國煒：「我很神吧！」 - 生活 - 工商 驚！美預測：熱帶擾動路徑偏西 恐成今年最強颱 - 生活 好市多神物殞落！眾苦主慘賠退坑 - 生活 大陸高官為何多長壽？御用營養師解密食譜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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