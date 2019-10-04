侯阿尚擅長修復以台灣紅檜製成的木櫃。（張毓翎攝）

侯阿尚從14歲開始學藝，花了3年4個月時間才「出師」，成為匠人的他，原先從事木工及裝潢業。（張毓翎攝）

縣府每月最後一個周六於縣治特區星巴克旁的戀人公園，舉辦「嘉有好市集」，歡迎民眾來選購再生家具。（張毓翎攝）

嘉義縣環保局為響應垃圾減量和資源回收再利用，鹿草焚化爐後方成立木工修復工廠，將廢棄家具經修復後，以再生家具重新問世，廠內負責修復的75歲老工匠侯阿尚，被譽為修復廠的靈魂人物，憑著精湛的手藝及過人的技術，再破爛的古董家具，交到他手中，立馬回春，他擅長修復以台灣紅檜製成的木櫃，只要一上拍賣市場，迅速搶購一空。

侯阿尚從14歲開始學習木工技術，花了3年4個月時間才「出師」，成為匠人的他，原先從事木工及裝潢業，偶爾幫忙家中農務外，一心一意只忙碌於他的本業，15年前，由於年紀稍長，體力無法負荷粗重的木料，一次偶然機緣下，透過與他同樣住在六腳鄉的環保局員工口中，才得知縣府將在鹿草焚化爐後方，成立木工修復工廠。

剛放下裝潢工作的他，毅然決然轉進修復工廠，也開啟人生事業第2春；侯阿尚指出，「裝潢與修復作業的技術層面完全不一樣」只要回收的家具有5成堪用，他有把握將它修復跟新品一樣，此外，修復材料大多從廢棄家具拆下，因此倉庫內有各式各樣的老舊木料，也為環保盡一份力。

負責木工修復工廠業務的郭建佐表示，早期木櫃多以台灣出產的紅檜為材料，被丟棄相當可惜，經過這些老匠工巧手搶救，恢復得像新品一樣，消費者買到都算賺到，縣府每月最後一個周六於縣治特區星巴克旁的戀人公園，舉辦「嘉有好市集」，歡迎民眾來選購。

(中時 )