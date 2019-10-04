苗栗縣長徐耀昌4日視察後龍鎮水資源回收中心第一期工程進度。（巫靜婷攝）

苗栗縣後龍鎮水資源回收中心之管理大樓工程已陸續收尾。（巫靜婷攝）

後龍鎮水資源回收中心第一期工程建物陸續收尾，尚待運轉測試。（巫靜婷攝）

苗栗縣後龍鎮「水資源回收中心」歷經廠商履約爭議，2017年重新招標成功後，順利開工，縣長徐耀昌4日前往視察工程進度，管理中心等主建物工程近乎完成，但設備運轉還需測試，原定10月中旬完工日確定延宕，預計要到年底才會正式完工，若分支管網及用戶接管工程標案順利，有望於明年可接管啟用，成為全縣第5座汙水處理廠，嘉惠後龍鄉親。

苗栗縣後龍鎮水資源回收中心第1期工程，2015年曾爆出工程款給付爭議，當時廠商擅自停工造成工程延宕，縣府溝通無果，2016年10月逕行終止契約，重新設計標案並2次招標，2017年成功標出，同年6月順利開工，原定今年10月17日竣工，礙於地形關係施工過程繁複，雖主建物陸續收尾，設備運轉仍需測試。

後龍鎮汙水下水道系統實施計畫，包含後龍都市計畫區及苗栗高速鐵路特定區，水資源回收中心位於後龍溪中下游，採2級生物處理，全期規模每日可處理7500噸生活汙水，預定年底前完成第1期工程興建，第1期設計每日可處理5000噸生活汙水，汙水經中心處理後，放流水質需環保署標準，並由後龍溪排放口流入台灣海峽。

水利處表示，用戶接管工程縣府已開始著手進行設計，初估可接管戶數1966戶，提升後龍鎮汙水下水道普及率27.35％，每日可有效去除收集之汙水汙染率83.3％，提供後龍鄉親更好的生活環境。承包廠商國統國際股份有限公司副總陳俊成表示，未來民眾家中不需設置化糞池，新建物接管後，生活汙水可直接引流至處理廠，減少髒亂機會。

縣長徐耀昌表示，汙水下水道是都市進步的指標，也是環境永續發展的一環，除了後龍，南庄位於中港溪上游，也有建置汙水處理設備的必要，針對苑裡汙水廠設置計畫屢遭里民抗議，他也呼籲，苑裡鄉親要有長遠思維，汙水處理設施遲早要做，為改善地方生活品質，希望鄉鎮市公所應盡力配合水環境維護的前瞻思維。

(中時 )