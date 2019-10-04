立委趙正宇爭取協調為期3個月的「715B」市區公車路線，將從今年11月1日起，於上午、晚間各往返行駛2班次，以利居民往返雙北，如使用桃園市民卡乘車，更可替通勤族省荷包。（立委趙正宇提供／甘嘉雯桃園傳真）

立委趙正宇爭取協調為期3個月的「715B」市區公車路線，將從今年11月1日起，於上午、晚間各往返行駛2班次，以利居民往返雙北，如使用桃園市民卡乘車，更可替通勤族省荷包。（立委趙正宇提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市八德區人口成長迅速，八德往返雙北的市區公車，難以滿足通勤族乘車需求，為紓解往返雙北乘車困境，立法委員趙正宇接獲陳情後，隨即與桃園市政府、統聯客運協調試辦為期3個月的「715B」市區公車路線，將從今年11月1日起，於上午、晚間各往返行駛2班次，以利居民往返雙北，如使用桃園市民卡乘車，更可替通勤族省荷包。

趙正宇表示，試辦公車路線經過重劃區內福興里、興仁里、瑞豐里以雙北上班族居多，而過了介壽路後沿線大信里、大竹里、大安里等，則是隨著通勤型態改變，而有往返雙北需求，因此在今年5月即召開第一次協調會議，當場向桃園市政府爭取試辦市區公車715B路線，以提升地方交通便利性，讓地區居民通勤多一個新選擇。

有鑑於行經八德大湳之市區公車713、715、715A、716、717路線，與八德現行市區公車部分路線重疊，為舒緩不時滿載情形，715B市區公車試辦3個月後，乘車率如達標，未來則可成為正式路線，將有助提升八德興豐路沿線以及八德擴大都市計畫重劃區通勤族便利，通勤往返可以省下時間，在捷運綠線未完工前，將與各線市區公車，形成便捷交通網絡。

715B路線由八德區溪濱公園站發車，沿途行經建德路、豐德路、豐田路（新增站點）、興豐路、長安路、和平路，最後轉福德一路上國道2號接國道3號，終點站-捷運永寧站。

(中時 )