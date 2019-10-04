台北市長柯文哲近來怒嗆總統府祕書長陳菊，「上半生坐過牢，下半生為非作歹？」民進黨要求到柯收回此話並道歉，但柯今拒道歉並說「管他的！」行政院長蘇貞昌今下午在立法院總質詢被問到對柯的看法表示，菊姐年輕為台灣民主自由打拚，面對死刑無所畏懼犧牲，柯市長是這麼重要的人，講這樣的話太過分無法接受。

針對柯文哲近來炮轟陳菊，蘇貞昌今上午回批柯文哲，但柯至今仍不願道歉，甚至媒體追問是否要道歉，柯竟回「管他的」，民進黨立委劉世芳今天下午質詢時再問蘇貞昌有何感想。

蘇貞昌說，對人應有一顆尊敬的心，菊姐年輕為台灣民主自由打拼，甚至個人付出很大犧牲，回顧美麗島歷史，看到26歲女孩面對唯一死刑起訴無所畏懼，堅持理想肯為台灣犧牲，沒有這樣的前輩，台灣現在沒有那麼好的民主社會。

蘇貞昌說，香港人拼成那樣到現在還沒辦法，台灣如果不是這些民主前輩打拚，現在哪是隨便的人可以組黨，若不能了解過去的奮鬥，最起碼有敬意跟好意，很可惜，很重要的人，動見觀瞻，講話卻這麼過分，無法接受。

(中時 )