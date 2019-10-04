今日最新民調，總統蔡英文民調仍穩居第一，贏韓國瑜超過10%。資深媒體人李艷秋表示「韓國瑜的問題不在支持度落後，在於討厭度領先。」從八月份開始的民調，韓國瑜的討厭度幾乎都超過蔡英文20%。支持誰有可能受氛圍或親朋好友影響而改變，但討厭一個人的情緒張力一旦產生，很難拉回頭。韓國瑜現在的困境，就是支持他的很鐵，討厭他的更鐵。

資深媒體人李艷秋在FB發文「韓國瑜的問題不在支持度落後，在於討厭度領先。」她舉兩個小故事為例。「在花市遇見一對母子，兒子大學生模樣，跟在母親旁邊語氣越來越激動：『不懂你怎麼會去支持韓國瑜，故意讓日本人晚到然後說是人家遲到，很丟臉耶！』母親悶著頭選花，低聲地說：好了啦！你不要投就不投嘛！」

李艷秋說，前個星期和朋友的孩子聊天，他老家住高雄，我順口問有沒有經常回去看看爸媽？他嘆口氣說，他爸媽是韓粉，每次他回家就是一場大戰，這幾個月他索性不回去，免得被疲勞轟炸。他的朋友同事沒有一個要投韓國瑜，大家把他當笑話講，誰要是支持他，在朋友圈裡是很丟臉的。

李艷秋表示，「看了韓國瑜民調中20–30歲的支持度，我碰到的，應該不是特例而是通例。」從八月份開始的民調，韓國瑜的支持度普遍比蔡英文落後10%，但討厭度幾乎都超過蔡英文20%。支持誰有可能受氛圍或親朋好友影響而改變，但討厭一個人的情緒張力一旦產生，很難拉回頭。李艷秋說「韓國瑜現在的困境，就是支持他的很鐵，討厭他的更鐵。」

選舉剩一百天，李艷秋問，「去年韓國瑜在高雄也是最後三個月開始翻轉，他現在還能重演去年的奇蹟嗎？」選舉情勢變化莫測，沒有人能預言，韓國瑜應該還有努力的時間與空間，但他必須徹底面對三個面向--—「蔡英文撿到砲、韓粉到處樹敵及自己本身的領袖高度。」

李艷秋舉例，香港反送中讓蔡英文撿到砲，私菸案、陳明文三百萬、南方澳斷橋、邦交國七斷，每個事件都看到這個政府斷送司法威信，綠營肥貓佔好佔滿，執政失敗卻以鬥爭在野及挑動族群世代仇恨為能事，但都在國家主權的金鐘罩下被淡化；這是民進黨最傳統，也最擅長的模式。

李艷秋說，但是請問韓國瑜對這些事的立場在哪裡？解決辦法是什麼？我們只看到韓市長汲汲惶惶奔波，就怕高雄淹水被修理，擔心市政被檢討，還要三不五時到市民家中睡一晚...這麼在乎市政，為什麼當初不好好留在高雄呢？韓國瑜必須認清，他不是個只管颱風放不放假的地方首長，他要告訴選民他當總統，和蔡英文主政的台灣有何不同？

她表示，「韓粉是韓國瑜選上市長四個月就決定直攻總統的動力，也是他現在選票無法拓展的阻力。」在韓流橫掃時，韓倚重的幕僚如孫大千，動輒對質疑的聲音發出追殺令，可以理解一個久被邊緣化的政治人物，一旦覺得自己擁有號令一出，萬馬相隨的能力，是何等過癮？但這樣的膨脹忘形，只會讓人懷疑韓的用人智慧；最近看他不斷呼籲韓粉:「做太陽，不要做北風」、「要爭取每一張質疑批評的選票」，不禁啞然失笑...遲了！「韓粉到處樹敵，孫大千鼓動之功不可沒。」

李艷秋說，韓國瑜民調下修，代表部份原先的支持者離開了，癥結點仍是韓本身。為什麼好不容易當選市長，就立刻要選總統這個疑問，一直沒有明確答案，但卻是許多想要支持的人跨不過的坎。

她表示，掀起權貴庶民的鬥爭，但是韓的資產、家族、選舉餘款，如何能與庶民畫等號？選民不一定在乎能力，但重視誠意，未來三個月，韓國瑜如何展現「誠」，收起「偽」，是淺藍、中間、游移票是否歸位的關鍵。

李艷秋最後說，「去年的韓國瑜，已經回不去了」，韓團隊及韓本人在最後的一百天，只有一件事可做---「拿出誠意，端出政策」，給選民一個實實在在，值得期待的未來！

(中時電子報)