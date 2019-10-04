◎逆轉！國慶「媽咪生日快樂」係金A

外傳國慶牌樓遭批圖秀出「媽咪生日快樂」字樣，還引發藍綠網路混戰，國慶籌委會大會處長曹守全表示，因為10月2日發生斷電，廠商測試時才出現該文字，相關文字是測試用，不是假訊息。

◎看不見的PM2.5！眼科急診激增

空汙紅爆，台中、彰化空氣品質拉警報，看不見的pm2.5影響，也讓不少鼻過敏患者發作，更有不少通勤上班族學生，感到眼睛不適，紛紛到眼科求診，加上剛開學一個月，不少中小學生要視力檢查複檢，導致門診診間大排長龍。

◎「飲料界鴻海」汙染空氣8年

有「飲料界鴻海」之稱的股票上市公司宏全國際，為節省空汙處理成本，竟放著空氣汙染處理設備不用，任由製造飲料瓶罐印刷、填充物品時排出的甲苯、二甲苯等汙染物排放置空氣中，危害民眾健康，初估其8年來漏報的空汙處理費達7729萬元，台中檢方依詐欺得利罪、違反空氣汙染防治法起訴業者戴宏全等19人。

◎直播嗆館長 火鍋店老闆來頭超大

北市竹聯幫蘭堂堂主李昭明，化名蘭小明，今年7月嗆館長陳之漢「輸贏」，還說「我隨時等你」，數天後館長在直播上說已經找人疏通和解，北市刑警大隊今年3月鎖定李嫌，發現他教唆小弟持槍恐嚇小吃店、插乾股，並從事暴力討債，警方日前陸續逮捕李等4人，依恐嚇、妨害自由、毀損和組織犯罪等罪函送法辦。

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(中時電子報)