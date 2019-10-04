王金平秀開箱文照片。(翻攝王金平臉書／林和生屏東傳真)

前立法院長王金平今(4)日參拜台南祀典武廟與大天后宮，對參選總統表示仍會堅持到底，自認與親民黨有機會合作，但尊重對方評估，順其自然由上天安排。外界對王金平參選總統理由竟歸於「上天安排」、「順應因緣」，而不談治國理念。網友大酸：「變笑話一則，真是情何以堪！」、「莫名其妙！」。

王金平今(4)日南下與老同學共同討論籌組台南一中全台校友會，順便參拜與他交情甚篤的兩座寺廟，他對參選總統表示不變的決心，他說，已透過幕僚向親民黨表達合作意願，由對方考量是否推薦，若合作破局，「那就休息」。

其實，王金平總統之路，原本想藉國民黨內派系關係優勢，參加黨內初選。不料，初選辦法改為全民調，王金平自估優勢全面崩潰，他退出初選但堅持參選到底。其間，試圖連署參選、或與郭台銘、柯文哲結盟，但都落空。最後剩親民黨合作利用總統參選門票，親民黨對此說法反彈，立即出現宋楚瑜再戰消息。王金平只好表示，選總統一事順其自然，「上天若要他參選總統，就會安排一條路讓他走」。

王金平忘了「上台靠機會，下台靠智慧」政壇格言，自困窘局。網友對此大酸：「在政壇呼風喚雨那麼久，臨了變笑話一則，真是情何以堪！」、「人一但自私就會背義。這10年來喬王好處都佔盡，還不思團結....」、「有種趕快退出國民黨！不分區立委自然解職！ 不輔選就已經很糟糕了！ 還想選總統！ 不忠不義背骨叛徒之人，沒有好下場！」、「想不透，為何國民黨要留這樣的人」。

(中時電子報)