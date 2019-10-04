香港民建聯成立《禁蒙面法推動組》記者會

香港特首林鄭月娥在面對反送中示威的持續惡化下，頂著香港民主派反對的壓力，終究還是宣布頒訂《禁蒙面法》。但衡諸其他西方民主國家法例，示威抗議者蒙面確實造成更多的暴力衝突，因此大多訂定法規禁止在示威抗議活動中遮掩臉部，並且訂立嚴厲罰則。香港目前抗議活延續不斷，警民衝突暴力日漸升級，訂立《禁蒙面法》確有助於減少暴力事件蔓延。

《禁蒙面法》近期引發香港各界熱烈議論，港媒《亞洲週刊》在其最新一期的封面製作專題《香港呼喚反蒙面法，西方重典嚴懲的啟示》中指出，香港戴著口罩、頭盔、眼罩等「全副武裝」的激進示威者，暴力肆意癱瘓機場、公路，攻擊警署、砸爛地鐵站，使廣大市民受害，破壞香港法治形象，呼籲香港儘快通過《反蒙面法》。

文章指出，加拿大、美國、英國、法國、德國等西方國家，都對蒙面犯罪深惡痛絕，嚴刑懲處。儘管香港泛民與反對派全力反對《反蒙面法》，但西方的例子說明姑息養奸的危害，必須劍及履及落實，讓香港與普世價值接軌。

以最多香港人移民的加拿大為例，它可說是全球禁止蒙面示威最嚴厲的國家，最高刑罰可以判刑10年。在2010年加拿大主辦G20峰會與北美冰球聯盟活動時，出現蒙面示威者騷亂或與員警激烈衝撞情況，當時執政的聯邦保守黨在國會引入了禁止蒙面法案，於2013年3讀通過，依據該法，違例者最高可處10年。

文章說，英國和美國雖然都重視言論自由與人權，但對於蒙面示威卻非常忌憚，這都因為歷史上不少惡行用蒙面的方式掩飾，因此須重典懲罰。英國早在1723年就通過《黑色法律》，凡是蒙面從事違法行為可被判死刑，該法實行百年之後在1823年取消。

美國對於蒙面的忌憚，則是對於極端主義犯罪的戒懼，尤其美國內戰結束後所興起的三K黨，都是頭戴長帽蒙面，專門迫害黑人、猶太人、天主教徒和亞洲人。因此美國紐約州自1845就實施反蒙面法，2011年的「佔領華爾街」運動中，至少有5人因為戴著蓋伊博克斯面具(Guy Fawkes)而遭到警方檢控。美國國會已提出立法，要通過一項法案，規定極端主義分子示威時如果蒙臉，將處以15年監禁。

德國則自1980年代起就在集會法中明確規定，示威抗議等公眾集會中不能以各種面具掩飾身份，以便警察可以清楚辨認示威者，一旦在騷亂等違反公共安全的事情發生時，可以依法抓人。如果在集會中違法帶面具，受到警方警告後仍不取下，可以被處一年監禁。

法國於2010年通過禁制令，禁止在公共領域佩戴面罩、頭盔、安全帽、罩袍等。根據法令，遮蓋面部的示威人士可以被科3萬歐元（約100萬台幣）罰金。其禁止蒙面立法也經過漫長的爭議和辯論，終於在2011年4月11日生效。此法在「黃背心運動」中，也很有效地嚇阻了暴力分子的活動。

文章最後說，今天香港發生的蒙面者暴力程度，已經嚴重超過歐美幾乎所有要求禁止蒙面立法適用的範疇，動輒使用武力的黑衣人已陷入矛盾的困境。蒙面者力圖躲在面具下逃避警方緝兇，以及承擔打砸搶的「罪責」。因而香港訂立《反蒙面法》已刻不容緩，如此才能保住香港法治的形象，讓香港與普世價值看齊。

(中時電子報)