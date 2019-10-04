香港行政長官林鄭月娥宣布，集會遊行禁止蒙面，引來民進黨立法院長蘇嘉全批評朝著戒嚴的方向前進、違反民主潮流；民進黨主席卓榮泰也表示，這是開民主的倒車。不過，在2018年4月台灣反年改遊行，當時行政院發言人、現任內政部長徐國勇表示，集會遊行法規定，參與集會「不可以帶面具」。不知道民進黨大員，哪一個說了算？

香港行政長官林鄭月娥今（10月4日）宣布，根據《緊急情況規例條例》成立《禁止蒙面規例》，並將於明日（5日）零時起實施。依《禁止蒙面規例》，在未經批准集會中蒙面者，可判罰款2.5萬港元(合台幣10萬元)及監禁1年。

立法院長蘇嘉全隨即透過臉書指出，呼籲港府懸崖勒馬，務必三思！蘇嘉全強調，我們必須嚴正的呼籲香港政府，《禁蒙面法》的實施，等同於朝著戒嚴的方向前進，這種違反民主潮流的作法，非但沒有辦法解決民意的怒火，而是火上澆油，期盼港府三思！

時間回到2018年04月26日，根據《三立新聞》報導，反年改的八百壯士蒙面，不敢以真面目示人，深怕被警方蒐證。

按根據集會遊行法第14條規定，主管機關許可室外集會、遊行時，得為必要之限制，其中第6款規定，關於妨害身分辨識之化裝事項。

因此，當時行政院發言人徐國勇在4月26日表示，集會遊行法規定，參與集會「不可以帶面具」。

沒想到立法院長蘇嘉全卻批評，香港禁止蒙面等同於朝著戒嚴的方向前進，違反民主潮流。民進黨主席卓榮泰對此表示，這是開民主的倒車。

到底是誰說的對呢？

(中時電子報)