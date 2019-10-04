南投縣政府針對學校老舊廁所修繕，5年來已提報並獲教育部專案核定58校、總經費7700萬元，縣府自籌款853萬元，改善學校老舊廁所排水、通風、衛生，並營造具美學的環境。

縣府教育處表示，有關「埔里國小廁所受震壞20年，盼修繕方便師生使用」問題，其實，該廁所位於埔里國小活動中心地下室，20年來都封閉並未使用，所以之前並未提報修繕；最近，校方為活化地下室空間，規畫為「多元社團訓練中心」，所以學校重啟地下室，並陳報縣府轉教育部提出「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」修繕2間廁所，經費134萬元，將於年底設計施工。

至於「草屯國小廁所嚴重漏水，師生進出被淋溼」部分，校方指出，現有設施並無嚴重漏水情況，但因設計老舊，原有廁位空間狹小，通風不良、年久有滲漏等問題，也將進行修繕。

教育處表示，縣長林明溱非常關心學校的軟硬體建設，除親自勘查學校環境，並責成教育處依學校提報之需求，積極向教育部申請相關專案經費，只要學校提出需求，縣府都會設法解決或爭取教育部補助，不會有缺經費20年不修的情況。

(中時 )