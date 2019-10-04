台中大雅違章工廠火警造成2名警消殞命，台中地檢署檢察官4日相驗屍體並重回現場勘驗，因死者抬出火場時已嚴重碳化，不但完全採集不到血液，其中1人連牙齒都崩壞，檢方已指示台中市警局進行生物跡證比對DNA，並將釐清起火原因及2人死因。

台中地檢署檢察官廖育賢4日上午偕同台中市消防局火調人員重返現場，隨後又趕到台中殯儀館會同法醫驗屍。襄閱主任檢察官林彥良指出，2名警消因受到持續的高溫燃燒，屍體已經嚴重碳化，連牙齒都被燒到無法辨識，只能透過生物跡證比對確認身分，結果已經出爐，也已將屍體交還家屬。

此外，因火警現場的工廠廠房嚴重坍塌，檢察官也透過屍體狀況釐清2人究竟是生前被壓才無法逃出？抑或是死後才被坍塌的建築壓著？檢察官並與火調人員等人重返現場勘驗，將了解相關人員派遣、作業規定，希望能還原事發經過。至於火災現場的殘餘建物則將待火災調查報告出爐後才拆除。

(中時 )