全球最大汽車租賃集團AVIS Budget Group旗下Budget百捷租車宣布，首度攜手亞洲跨境旅遊電商「KKday」合作推出獨家優惠組合，由KKday販售國內旅遊租車行程，祭出都會風格的新世代休旅Ford Kuga休旅車「立即租車 第二日我們招待！」2天僅花費 1,999元的優惠給消費者，此外還有經濟車款、舒適轎車、商務車款等多元車款，僅供KKday會員獨享，助你打造獨一無二的輕旅行回憶。

國內旅遊最愛交通工具! 六成以上台灣人自駕出遊趣

根據觀光局統計，2018年有接近九成的國人以自助規劃行程的方式國內出遊，其中每次旅遊天數為1至2天的人占了超過百分之八十。在旅遊交通工具的選擇上仍以汽車的64%比例最高，透過網路訂購行程及租車的需求也逐年增加。Budget百捷租車本次與亞洲領先的跨境旅遊電商KKday合作推出專屬租車優惠方案，提供給小資族及短途旅遊愛好者一齊享受租車自駕深度旅遊樂趣的機會。

圖為Ford Kuga休旅車。Budget百捷租車攜手KKday，推出「立即租車 第二日我們招待！」的活動。(百捷租車提供／黃慧雯台北傳真)

自駕旅行除了可以跳脫時間與距離的束縛，也為旅程保留更多彈性。國際租車集團AVIS Budget Group旗下租車品牌Budget百捷租車於2018正式進駐台灣，以經濟實惠的價格、自由選擇的配件或服務優惠，提供國內外旅行玩樂的新選擇。本次Budget百捷租車與「KKday」合作，提工多種車款，讓消費者輕鬆享手高C/P值的租車自駕體驗。即日起至12月31日止，承租Ford Kuga更可享有「立即租車 第二日我們招待！」專案優惠，KKday專屬系列獨家優惠租車專案皆能以500元的價格加購「0負擔」免責方案，可享受安心保障，免除租車期間所造成之車損自付額及車輛維修期間的營業損失，讓租車變的更輕鬆沒負擔，安心享受出遊的樂趣。

(中時電子報)