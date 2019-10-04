空軍添購66架F-16V戰機，國防部長嚴德發日前又表示，未來對F-35戰機有需求。不過前美國國防部戰略與軍力發展副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）直言，台灣可以持續提出要求，但美國不會認為出售F-35給台灣是好主意，台灣應該要專注加強「不對稱作戰」能力。

柯伯吉於2018至2019年擔任「新美國安全中心」（CNAS）國防計畫主任，負責帶領國防議題的工作，今天在美國在台協會（AIT）與台灣媒體討論「台灣與美國國防戰略」。

柯伯吉說，台灣所在的戰略位置是美國防線的最前緣，直接暴露在中共軍事陰影下，現在採購F-16戰機很合理，和平時期能回應中共挑釁，維修成本也沒這麼高，這是在面對中共有可能武力犯台的威脅下逼需要擁有的傳統武器。

「當我聽到是否需要買F-35的討論，我覺得台灣並未認真看待自己的防衛能力。」柯伯吉又說，台灣可以持續提出要求，但美國不會認為出售F-35給台灣是好主意，F-35的缺點就是後勤維修昂貴，尤其是在降落與重新加油之後。

柯伯吉表示，我們希望台灣與美國軍事整建方向一致，台灣也應該要專注加強「不對稱作戰」能力，意即高致命性、高復原性、高靈敏性與即戰力。他進一步表示，台灣不應該只做象徵性採購，而是應該要讓自己的自我防衛能力增加。

(中時 )