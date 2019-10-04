新北市中和區新增1例本土屈公病例，廟美里61歲男子上月27日出現發燒、關節骨頭痛，當日曾就醫診斷為感冒，因骨頭持續痠痛於本月1日再次就醫通報送驗後確診，目前已康復，相關接觸者無症狀。

由於該個案潛伏期間曾在防疫管制區步道活動，研判於步道管制前在該區域感染。新北市府已完成個案住家戶內外孳清噴消，將安排住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，並持續加強社區環境孳生源清除與預防性噴消作業。

衛生局長陳潤秋表示，中和區自出現首例本土屈公病例起，市府即透過跨局處機制與中和區公所合作積極進行各項高規格防治作為控制疫情，迄今已執行134里次的區塊防治計畫。

另對牛埔山近國強嶺與圓通寺間步道的防疫管制區，因該區域內菜園囤積大量積水容器，易孳生病媒蚊，除持續執行長效藥物噴消外，並積極動員進行孳生源清除與容器減量，已清除超過1萬個儲水容器及20噸垃圾；同時加強人員於管制區內巡邏，至今針對發現闖入民眾已開出10張舉發單，將依傳染病防治法進行裁罰。

民眾擅闖管制區除了可能感染屈公病外，透過蚊子叮咬也可能再傳播給他人，呼籲民眾顧及自身與周遭家人朋友健康，切勿進入管制區，查獲者最高可處罰鍰30萬元。

陳潤秋提醒，民眾應定期清除住家內及周遭環境積水容器，同時做好個人防護措施，例如外出穿淺色長袖長褲，於裸露在外皮膚處噴灑經衛福部核可的防蚊液等，才能有效防止感染屈公病。

(中時 )