書畫同緣-花蓮客家書畫名家聯展，縣府語文業界朋友都到場祝賀。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

集結文藝書畫家「書畫同緣-花蓮客家書畫名家聯展」即日起至花蓮客家文化會館展開，7位名家的21幅作品，包括工筆花鳥畫、書法藝術等，皆行雲流水，令人發思古之幽情。

花蓮縣長徐榛蔚表示，國畫、書法都是本國精湛的傳統藝術，花蓮在地有許多書畫名家，這次參展的曾鴛鳳理事長、林岳瑩老師、蔡政達老師、顏文堂老師、游晏綺老師、張順傑老師、陳秋貞老師等，對於傳統書畫傳承發揚，不遺餘力，在創作之餘，更是作育英才無數、桃李滿天下。

此外，花蓮「客家假日小市集」將於明天 (週六)在花蓮客家文化會館中登場，市集販售琳瑯滿目的花蓮在地農特產品及藝術家手作的特色工藝品，包含Happy life 手作、老皮印鋪、玫瑰石手作、黃筠庭放牧土雞蛋、黃嘉銘有機農場、巧耕食友善田、星月相伴有機農場、芙依瑪手作甜點、智蘭染藝及花蓮縣數位機會中心所輔導的產業店家。

徐榛蔚表示，花蓮的農產品、文創小物一直都是花蓮極力推展的項目，尤其是各類特色市集，提供在地小農及文創作家產品展售平台，客家人天生認真又打拼，希望藉由這次客家假日小市集，讓更多民眾認識花蓮在地客家特色產業。

(中時 )