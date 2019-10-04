高雄市長韓國瑜今天上午走訪長青日間照顧中心與長輩們互動，由於第5屆活躍樂齡運動會將在10月23日舉行，韓國瑜關心阿公阿嬤們的練習狀況，看到長輩們各個老當益壯甚感欣慰，他說，市府對老人福利政策將全力以赴，並呼籲大家顧好健康，減少對醫療及長照的依賴。

重陽節前夕，韓國瑜前往長青日間照顧中心進行慰問關懷，除瞭解內部設施、空間配置，也向中心老人們問候握手、閒話家常，並關心大家運動會的訓練過程，經過兩位阿嬤的舉重示範友誼賽後，韓與蔡阿公選手比賽，最終以懸殊比數落敗，讓他不禁豎起拇指直呼厲害，氣氛溫馨逗趣。

韓國瑜說，市府同樣重視都會和偏鄉的照顧資源，對於長輩來說，有三項亟需面臨的議題，一是健康，二是醫療，三是長照，他憂心少子化和高齡化的迫切問題，使社福照顧及育兒政策面臨雙重挑戰，各級政府都要積極面對，他認為，健康比任何事重要，鼓勵大家運動訓練強健體魄，減少對醫療及長照的依賴，期許大家能從運動中得到健康、快樂和滿足。

韓國瑜說，家有一老、如有一寶，重陽節將屆，預祝各位長輩佳節愉快，活得健康又精彩，在家裡或照顧中心都能幸福快樂、兒孫圍繞，期待長輩們是最快樂的一群。

(中時 )