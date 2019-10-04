赴國外實習是拓展國際視野的好機會，近日義守大學產學合作喜訊又添一樁，日前與日本東急飯店集團舉行簽約儀式，未來義大生將有機會前往該集團實習，東急飯店集團社長小林昭人並肯定義大校友的工作表現，對義大生深具信心。

東急飯店集團由小林昭人社長率隊親臨義大，義大由校長陳振遠代表簽約，觀光餐旅學院院長林皆興、語文學院院長尚惠芳、應用日語學系主任李守愛等人陪同出席。

陳振遠指出，義大有2000多位境外學生，來自40多國，包括70餘位四年制日籍留學生，近年來，每年約有20位公費生赴日交換留學，日本姐妹校今年也有10餘位日籍學生前來學習，彼此交流熱絡。

東急飯店集團社長小林昭人說，東急飯店集團在日本國內擁有44個據點，此次跨海來台徵才，提供的待遇福利比照日籍員工，鼓勵學生未來赴日實習除了增進日語能力、體驗日本民情文化，並學習東急飯店的服務精神，有所成長。

他指出，義大應日系校友薛玉汶目前於東急飯店集團工作表現優異，相信他是學弟妹最有力的後盾，期待這次實習合作將義大學生與東急飯店集團連結，進而培育更多搭起台日雙方橋樑的人才。

此次雙方簽訂合約，由應日系主任李守愛促成簽約，前天日東急飯店集團即在應日系舉行面試。

(中時 )