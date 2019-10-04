黃大煒將於10月10日在台北國際會議中心舉辦演唱會，屆時不僅獻上〈你把我灌醉〉、〈讓每個人都心碎〉等經典歌曲，還將演唱多首尚未發表的新歌；近期忙練團的他，其實看不懂樂譜及中文字，全靠苦練詮釋歌曲，黃大煒的女友Vicky笑說：「他不只是硬背，也花很多功課在揣摩歌詞的含意，他的演唱會從不用提詞機，但他怕記不住，就寫了滿手的中文拼音，偷偷看歌詞。」

Vicky是黃大煒的靈魂伴侶，也是事業上的好夥伴，兩人相伴23年，因黃大煒是生活白痴，不知道水電費怎麼繳、ATM怎麼用，全靠Vicky幫忙打理；多年前Vicky住院化療對抗癌症，黃大煒當時心疼地為她譜寫〈When She Screams〉，但這首歌始終沒在公開場合唱完過，因他每回想到Vicky之前受的苦，就忍不住哽咽。

此次開唱，黃大煒深思熟慮後決定把這歌放進歌單，將用23年來的愛意與感謝，為Vicky深情獻唱，甜蜜閃瞎現場所有觀眾！「黃大煒1010台北演唱會」購票洽年代售票。

黃大煒10日在台北國際會議中心開唱。（媒體棧提供）

(中時 )