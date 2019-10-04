數大就是美，台南曾文溪畔甜根子草花盛開，大內橋附近一片白茫茫花海吸引民眾拍照打卡。（劉秀芬攝）

數大就是美，台南曾文溪畔甜根子草花盛開，大內橋附近一片白茫茫花海吸引民眾拍照打卡。（劉秀芬攝）

數大就是美，台南曾文溪畔甜根子草花盛開，大內橋附近一片白茫茫花海吸引民眾拍照打卡。（劉秀芬攝）

每年夏末秋初之際，台南大內橋下曾文溪畔甜根子草花開，溪邊彷彿覆蓋一片雪白地毯，是民眾賞花熱門景點。大內區公所積極行銷大內之美，今年配合花季，6日首度舉辦溪畔市集音樂會，還有熱鬧農特產市集、社區營造成果展，公所更準備200份酪梨冰淇淋大Fun送。

大內區長李賢村表示，在台南市政府民政及文化局長支持下，6日下午2點在曾文溪畔首度舉辦市集音樂會，搭配社區營造成果展及交通安全等政令宣導，讓民眾漫步曾文溪畔堤防欣賞甜根子草花海，一邊欣賞夕陽餘暉，同時陶醉在扣人心弦的音樂饗宴。

李賢村說，這次曾文溪畔市集好康盡出，公所準備限量200份酪梨冰淇淋、200份酪梨精緻料理免費品嘗，還有DIY免費體驗、有獎徵答及打卡送好禮，有不鏽鋼保鮮盒、棉麻手提袋及手機架等豐富獎品，數量有限，送完為止。

甜根子草花海雖美，但卻被農民視為無用的雜草，大內石子瀨社區巧思及再利用，將甜根子草再利用，製成手抄紙、筆記書、筆袋等工藝品，6日活動當天除了展示手抄紙工藝品，將提供150個名額免費體驗甜根子草手抄紙DIY，至石子瀨社區攤位打卡，加碼贈送酪梨仔麵，送完為止。

(中時 )