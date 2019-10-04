台中市消防局隊員謝志雄、張哲嘉3日救災因公殉職，台中市消防局除向消防署報請殉職警消撫卹金各2千萬元，4日下午提供捐款專戶，另前立法院長王金平轉交郭台銘捐贈的各100萬元慰問金，給2位殉職警消家屬；家屬初步決定本月15日於台中市立殯儀館舉行公祭，2人將追加晉升為小隊長、入祀忠烈祠。

台中市消防局指出，為感念謝志雄、張哲嘉2名殉職消防員，為打火救災，出生入死、克盡職守精神，將追加2人晉升為消防小隊長，於15日公祭當天，以消防旗覆蓋儀式，表達最高敬意，之後入祀忠烈祠，讓世人緬懷，2位偉大的打火英雄其英勇事蹟。

台中市大雅區1家紙容器工廠3日凌晨發生大火，當時前往支援救災的消防隊員謝志雄、張哲偉不幸罹難火場，讓2個家庭突然痛失親人，事發後許多熱心民眾捐款電話不斷湧入台中市消防局，並提供「1003台中大雅區中和六路火災案消防英雄捐款」專戶，提醒捐款人加註捐款案名。

台中市政府消防局公布捐款專戶資訊：

1003台中大雅區中和六路火災案消防英雄捐款

戶 名：台中市政府消防局保管金專戶

銀行別：0040107臺灣銀行台中分行

帳 號：010038001934

※請加註捐款人加註捐款案名

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