中市南屯區向上路五段與精科五路口，日前有輛車在路中央拋錨，由於該路段車速快，情況緊急，中市警局第四分局春社派出所員警到場，先協助洪姓男駕駛，將車輛推到到路旁，還找出原來只是電瓶快沒電，讓洪男鬆了一口起，感謝警察及時到場協助，真是太感動了。

日前晚間8時，台中市民洪姓民眾駕車，行經南屯區向上路五段與精科五路口時，車輛突然故障，無法再繼續行駛，停在路中央，由於該路段，正值下坡，車行速度快，加上晚上視線不佳，容易疏忽而發生意外，讓洪男非常緊張，立即電聯110請警方協助。

春社派出所巡佐黃豊足、警員李翊瑋，接獲報案到達現場，當機立斷，協助洪男將車輛推至路旁，並幫忙查看可能故障原因，發現洪男車內電子設備過多，且電瓶電量較弱，經拔除胎壓器、音響等電子設備，再次啟動車輛，竟又可以發動了。

洪男大讚員警真厲害，一檢查就發現問題所在，非常感謝員警熱心幫助，直呼「揪甘心。」 春社派出所長江松泳表示，發生車輛故障不要慌張，儘快放好警示標示物，避免後車追撞，再聯繫道路救援，平常出門前先行檢查車輛油量是否充足或有無故障情事，如遇不明原因導致交通阻塞，可請員警協助或請道路救援來拖吊排除。

(中時 )