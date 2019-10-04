單身旅行正夯！旅遊預訂平台KLOOK觀察，台灣民眾透過KLOOK預訂單人行程或票券的比例在過去一年明顯增長，至今年8月已佔整體預訂60%，較去年同期成長6成，成長幅度更位居全亞太區之冠，顯示來場隨時隨地來場獨自出遊的小旅行，已成為台灣民眾旅遊的另種熱門選擇。

一日遊行程受歡迎 個人旅行說走就走

在獨自出遊漸熱的趨勢下，一日遊行程更受單身旅客喜愛，除了可以免於交通接駁的麻煩外，一日遊也能有效率地串聯周遭景點，讓旅客更方便地遊覽位於郊區或偏遠山林的美麗景色，同時與各國旅客交流互動，為旅行添增驚喜與新鮮感。

根據平台觀察，偏好一個人出遊的旅客因為時間彈性，更容易因為期間限定的活動或是社群當下流行的拍照打卡點，而安排個說走就走的小旅行，從預訂到成行可能僅有短短的3天或一個禮拜。

一個人出遊更要精打細算

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示：「喜歡一個人旅行的消費者，除了可以透過KLOOK的『極速預訂』滿足自己說走就走的旅行需求外，也因為少了其他人分擔花費，更應該懂得善用優惠折扣、哩程或旅遊金，當個聰明的消費者，讓每次的任性出走都能更加輕鬆無負擔。」

針對熱愛單身旅行的使用者，KLOOK與眾多業界品牌，包括長榮航空、中華航空、「亞洲萬里通」、台北富邦銀行、維他露食品成立「旅行便利者聯盟」。即刻起消費者可透過哩程賺取、消費回饋或折扣和旅遊金等方式，讓每次的消費都能為下次的旅遊儲值，輕鬆累積出遊基金。

此外KLOOK也於10月推出整整一個月的「任性玩全球」優惠，除了特定商品外，不論是日本韓國，或者是東南亞、歐美的旅遊商品，看到喜歡的只要動動手指加到購物車裡，整筆消費只要滿5,888元立即現折700元，在使用上更彈性，也讓消費者更能隨心所欲的安排一人出走的輕旅行。

KLOOK推薦適合單身出走的五大目的地

在選擇一個人旅行的目的地時，除了考慮鄰近性和交通便利等因素，安全也是其中的主要考量，在此KLOOK推薦五大適合單身出走的目的地與當地體驗，給想要嘗試一個人旅行的消費者：

推薦1：泰國清邁

不同於泰國首都曼谷的繁華時尚，文化古蹟眾多的清邁特別適合想放鬆慢活的旅客；除了至「老城區」寺廟巡禮參拜外，旅客也可在「尼曼區」巷弄間挖掘低調卻富有設計感的咖啡廳；此外，串連北邊「清萊」的一日遊更廣受旅客歡迎，除了造型特殊的黑屋白廟外，最北還可至金三角瞧瞧；如果想親近大自然的旅客，可以抽空至「大象保護區」參觀，在這裡沒有騎大象或大象表演等活動，旅客可以和大象宛如朋友般輕鬆互動。

推薦2：新加坡

治安良好、大眾交通便利、講中文也能通的新加坡，適合剛開始嘗試一個人旅遊的旅客。擁有多元文化的新加坡每個轉角都能讓旅客有不同的驚喜，例如充滿印度香料味道的「小印度區」或購物中心林立的「烏節路」等，或來世界著名的「濱海灣花園」參觀超級樹與世界最高的室內瀑布。另外來到新加坡絕對不能錯過的是當地美食，其中沙嗲、肉骨茶、辣椒螃蟹和亞坤的半熟雞蛋吐司堪稱新加坡最經典的街頭小吃。

推薦3：韓國釜山

距離台灣僅兩個小時航程的釜山，以海灘、高山和南韓最大的魚市場而聞名，當地交通發達但是步調緩慢，非常適合想短暫放空的旅客。釜山「甘川洞文化村」沿著山坡的彩色房屋是當地居民們用壁畫和藝術品結合的創作。在釜山除了可嘗嘗有名的豬肉湯飯，到札嘎其市場品嚐新鮮的生魚片更是不能錯過的行程，結束後可至著名的海雲台沙灘漫步，朝聖透明玻璃的五六島天空步道，欣賞海景和夕陽。

推薦4：日本名古屋

做為日本中部大城，名古屋充滿了漂亮的庭園與神社，也少了人潮和匆忙，適合一個人悠閒漫步在城內，其中不能錯過的是名古屋的代表「名古屋城」適合慢慢品味觀賞。旅客也可從名古屋造訪被列為世界遺產的白川鄉合掌村，欣賞一棟棟合掌造型的古老茅頂屋與周遭大自然景觀相映。

推薦5：澳門

曾經是葡萄牙殖民地的澳門廣受受台灣旅客歡迎，除了熟知的「大三巴」和豪華賭場外，位於「澳門舊城區」裡的歷史城區更融合了東西方風格，適合一個人慢慢在巷弄中探索這些色彩繽紛的葡萄牙風格碎石；如果想要在旅遊中安插表演觀賞，「新濠天地水舞間」表演從開演到結尾讓人視線和耳朵都無法停止運轉；如果想來點刺激的，可參加「澳門塔」空中漫步，享受在233米高，寬度只有1.8米的露天鋼架上步行的驚險體驗。

(中時電子報)