幽門桿菌能與人體「和平共存」？如果存有這種迷思，可就大錯特錯！醫師及專家強調，若出現胃痛、胃脹、消化不良、食慾差等症狀，應及早就醫，若檢測出是感染幽門桿菌，千萬不要等閒視之，因為感染幽門桿菌100%，會使胃部發炎，罹胃癌風險恐提高5.6倍，這可從胃癌患者有9成曾感染幽門螺旋桿菌得到佐證。

根據衛生福利部癌症登記、死因統計報告，胃癌高居國人10大癌症發生率第8名、死因第7名，每年新發個案約3700人，男性發生率是女性的2倍。

台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家表示，胃癌有將近90%是幽門桿菌造成，幽門桿菌會使胃部長期處於慢性發炎狀態，久而久之恐引起胃黏膜細胞異常增生演變成腫瘤；此外，抽菸、吃太鹹的食物、醃漬類食物也是常見危險因子，約占整體胃癌的10%。

他表示，從感染幽門桿菌到演變成癌，是一段相當漫長的過程，許多人可能20至30歲就感染，直到65歲過後才冒出腫瘤，代表有很長的時間可以進行除菌治療，降低罹癌風險。

然而，臨床上多數幽門桿菌感染者都有共同迷思，認為可和細菌「和平共存」、無需治療，令醫師相當頭疼。李宜家強調，感染幽門桿菌100%會造成胃部慢性發炎，增加罹癌風險，不可輕忽。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，根據研究，感染幽門桿菌者比沒有感染者罹患胃癌風險高5.6倍，台大研究也顯示，接受除菌治療至少可降低50%罹患胃癌風險。

專家提醒，如果長期出現胃痛、胃脹、消化不良、食慾差等症狀應及早就醫，如果曾有胃癌家族史或其他胃病，可和醫師討論是否接受幽門桿菌檢測，儘早治療。

(中時電子報)