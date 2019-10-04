韓國瑜國政顧問團政策直播，今（4）日由總召張善政與體育組召集人錢薇娟、顧問吳志揚共同闡述韓國瑜的體育政策。包括成立體育部，召開國家體育會議，3年內體育預算增至300億元，以及「優秀選手出得去，國際賽事進得來，體育產業發大財」的美好願景。

錢薇娟表示，韓國瑜的體育政策有個非常簡單響亮的願景，就是「優秀選手出得去，國際賽事進得來，體育產業發大財」。只要好的選手能夠在國際上揚名吐氣，重大賽事也爭取得到，體育產業自然也會蓬勃發展。

吳志揚表示，明年教育部體育署的公務預算僅編41億元，反而比去年少10％，可見小英政府並不重視體育發展。吳志揚希望在3年內提升到200億元，加上其他方面的挹注與運彩基金等，總額應達到300億，佔總預算1％，達到部級的規模。

吳志揚說，除設法增加公務預算外，販售運動彩券累積的運彩基金目前已有不少錢，這是一筆重要的資源，將來當然不能一口氣全部花完，但要好好規劃運用，必須能夠用到基層、打好基礎；全民多運動，身體健康，健保支出也會減少。

照顧優秀退役選手方面，錢薇娟說，運動員在菁華歲月付出貢獻，退役後卻與社會脫節，應該給予照顧。她又提到，以女籃國手而言，每天只有400元津貼、月領1.2萬，真的不合理。因此不管現役、退役，或者並非頂尖的運動員，政府都應研擬政策全面照顧。

此外，張善政也提到，在競技運動外也應該提倡庶民體育，推展「台灣愛運動」活動，打造台灣運動島。並鼓勵專業團體出國爭取大型國際賽事在台灣舉辦，由政府做他們的後盾。還有大力發展運動產業，如職棒、電競、運動旅遊等。並運用大數據、人工智慧，與運動競技、運動員互相結合；再加上充分運用運彩基金扶持基層體育組織，照顧運動員生活，讓他們無後顧之憂。

(中時電子報)