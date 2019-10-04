昨日亞錦賽公布名單，旅日投手張奕、業餘投手吳昇峰、統一獅野手蘇智傑等人同時入選亞錦賽與12強名單，其中張奕考量提早出賽會影響到屆時的比賽，因此婉拒亞錦賽的邀請，最後決議由2019年U18投手陳柏毓遞補入選。

棒協指出，張奕原先調整進度都以12強為準，因此擔心考量提早出賽會影響到屆時的比賽，雖感謝亞錦賽教練團與選訓委員的肯定，不過還是婉拒參賽。而統一獅蘇智傑雖認為同時入選不排斥都參賽，不過因中職例行賽120場全勤，獅隊球團擔心會對他造成負擔，因此想以12強賽為主，目前仍與棒協溝通再做最終確認，蘇智傑也表示會尊重球團與棒協的決定。

而遞補張奕入選亞錦賽名單的陳柏毓，成為陣中最年輕小將，陳柏毓原本就入選中華培訓隊，近期也隨著培訓隊作訓練，再加上今年U18不管先發、後援都有好表現，尤其冠軍戰頂住壓力，成功守住中華隊1分領先，最後擊敗美國拿下冠軍，令台灣球迷印象深刻。

歷年來亞錦賽中華隊很少出現高中球員「跨級」入選國手，過去僅有1973年高英傑(在學)、1999年曹錦輝(剛畢業)，2013年則有曾仁和(在學)等先例。

(中時電子報)