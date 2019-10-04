任天堂Switch「寶可夢」系列第八世代遊戲《寶可夢：劍/盾》將於11月15日全球上市，全球寶迷們正引領期盼。遊戲以英國大不列顛島嶼作為設計藍本，主角將為獲得冠軍而赴伽勒爾地區各道館挑戰。

（《寶可夢：劍/盾》官網畫面）

遊戲官網於台灣時間4日晚上9點（日本時間晚上10點）在YouTubeLIVE、niconico生放送以及官方推特「寶可夢情報局」進行「寶可夢即時影像」24小時直播活動，觀察生活在伽勒爾地區深處神秘森林的寶可夢的生態，直播開始3小時前已有超過4百人在線上守候觀測，有不少日本玩家特闢同步觀察頻道，也有玩家已等不及發文預測。

官方澄清「18道館」誤傳

另外，日前遊戲專門外媒《Game Informer》在報導中指遊戲將設有10個道館，官方表示否認。《今日頭條》引遊戲網《遊戲Down》報導，開發商「Game Freak」表示，玩家在《劍》或《盾》玩家皆須挑戰8個道館、獲8枚勛章，才有機會參加冠軍賽，即使遊戲會因版本而異，但絕非報導中所說的「18個道館」。

(中時 )