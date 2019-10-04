台北市日本工商會今(4)日發表2019年白皮書，場面盛大。（郭建志攝）

台北市日本工商會今(4)日發表2019年白皮書，理事長石川剛在會後與媒體座談。（郭建志攝）

台北市日本工商會今(4)日發表2019年白皮書，開門見山針對缺電、勞工及照護，點出三項問題，其中特別表達日本企業對於缺電的疑慮，呼籲蔡政府「提早揭示完整的電源計畫」，同時也「深切希望」台灣能加入CPTPP或和日本締結EPA、FTA，對此日本商會也再次提出，希望能解除對日本食品管制的訴求。

首先在「五缺」議題，台北市日本工商會理事長石川剛表示，台灣政府解決五缺的改善措施，仍無法消除企業對缺電的疑慮，呼籲應「提早揭示今後的、完整的電源開發計畫」，並且應「按計畫確實執行」，才能讓民間企業可用長期觀點做出投資判斷。

第二，在勞工議題上，石川剛表示，依法勞工剩餘的特休可折算工資，這將助長勞工更長時間的工作，以利將剩下的工作日數折算成工資，有違背了「促進勞工健康」的立法意旨，呼籲勞動部廢除此條文。

第三，在老人照護上，石川剛說，台灣高齡化已達14％，目前政府是採用「稅收制」，並用賦稅補助受照顧者，但卻對於民眾需要照護的等級所需的費用，沒有設定對應的補助負擔額度，應改變現行「齊頭式」的補助方式。而且長期來看，考量未來財政負擔，台灣應及早引進日本的「照護保險制」。

至於在對台灣政府的期待上，除了排除投資時的申請障礙外，日本商會也「深切希望」台灣能加入CPTPP或和日本締結EPA、FTA，對此也希望能解除對日本食品的管制。另外日本商會也明確點出，希望在「5＋2創新產業、汽車產業、都市再開發、交通節點的商業開發、以觀光進行地方創生」等領域，商會都有高度興趣與期望和台灣深度合作。

這份白皮書也整理出，去年所提出的建議，有66％還處於「檢討、審議中」，僅有16％「已實施、預定實施」，日本商會說，希望透過密切合作加快解決。

國發會主委陳美伶出席時致詞表示，去年的白皮書提供的建言，經過協調處理後，像是日本酒類商品關稅調降議題，今年7月已由立法院修法，清酒關稅從40％調降至20％，也通過「產業創新條例」第10條之1，提供智慧機械3年、5G設備4年的投資抵減優惠；

另外，陳美伶也提到，勞動部已放寬地方勞工局審查事業單位申請動支勞工退休準備金給付案件之金額門檻，由250萬元提高至500萬元，可有效縮減業者行政成本與作業時間。

陳美伶說，日本商會「2019年白皮書」以「在『令和』時代下讓台日商業關係更加密切」為主題，「令和」出自日本詩歌集「万葉集」，意涵非常優美，是指「文化在人美、心善、互助下誕生成長」，這也是台日兩國政府與人民多年來密切互動與深厚友誼的具體寫照。對於商會2019白皮書提供的建言，國發會將和各部會秉持「接地氣」、「做實事」的精神，打造更好的經商環境。

(工商 )