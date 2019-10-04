韓國瑜國政顧問團總召集人張善政今（4）日在韓陣營體育政策直播中，檢視蔡政府3多年來的體育政策。張善政認為，包括5項重大主張，如全民運動、競技運動、退役選手照顧、發展運動產業、投入運動科學等幾乎全部跳票。如今大選在即，即使到基層大力灑錢，也只是臨時抱佛腳。

張善政說，兩天前體育署就舉辦論壇，要告訴大家他們做了什麼？同一天行政院副院長陳其邁，以及要參選立委的蔡培慧和洪慈庸一起到台中、南投去撒幣，因為有206所偏鄉的學校體育設備和資源缺乏。如果真的這麼關心這些孩子和台灣的體育環境，為什麼執政都3年多了，現在才要做？

對於張善政的質疑，體育署表示，檢視2013年公布的《體育運動政策白皮書》後，認為民國102-112年的國家體育運動新願景已執行至中程階段。無論學校體育、全民運動、競技運動、國際及兩岸運動、企業與體育、運動設施及運動產業等均有相當成果。

體育署表示，從民國102年掛牌成立至今，政府體育經費倍增，施政成效斐然，學生體適能表現及全民規律運動人口逐漸上升，國內運動產業蓬勃發展，相關硬體建設日趨完善。另外選手於各級國際賽事屢獲佳績，且我國人士在世界體壇地位愈發重要，足以輔導及帶動台灣成功辦理各項重大國際賽事。

此外，體育署有關體育運動經費預算的編列也從102年的71億元成長至108年的132億元，幾乎增加近1倍。

(中時電子報)