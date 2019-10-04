中國大陸軍事威脅飛躍性成長，解放軍具備阻礙美國進入西太平洋地區的能力，影響台灣生存安全。前美國國防部戰略與軍力發展副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）直言，一旦解放軍入侵台灣，台灣軍隊必須要展現出「即戰力」，讓美國介入的成本不會這麼高，才能讓美國政府與人民認為介入是合邏輯的。

柯伯吉表示，美國認知到要嚇阻中國大陸對台灣的脅迫的困難度不斷上升，成本與風險也不斷增加，台灣必須要增加自我防衛能力。如果想要讓美國更有決心防禦台灣，台灣就要展現出更強大的決心提升自主防衛能力。

他舉例說，如果面對強大的中共，台灣顯得非常脆弱的話，美國對於是否要出面協助就會謹慎小心；反之，台灣若是能像顆尖銳的石頭足以自我防衛，為美國爭取時間與空間，美國就比較會願意協助。

媒體進一步詢問，台灣需要爭取多少時間與空間，才能夠讓美國出面協助？柯伯吉認為，這很難用具體數字說明，重點是台灣必須持續對抗，美國希望戰爭一開始就能取得決定性的優勢，不希望只扮演「保護」的角色。

柯伯吉指出，另一個現實是美國在世界各地都有軍事問題，他當然認為台灣是最重要，但不是每個人都這樣想，台灣如果能展現更多決心的話，會讓更多人願意保護台灣。

(中時 )