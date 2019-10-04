永康國中三年級王昱翔上周在印度邦加羅爾舉辦的第十屆亞洲分齡游泳錦標賽(AAGC)，在100公尺蝶式13-14歲男子組為台灣隊奪下唯一一面金牌，100公尺蝶式56秒36及50公尺蝶式25秒83均打破大會紀錄，成為台灣最耀眼的游泳界新星之一，潛力備受看好。

同行同學胡紳宏、楊博維也為台灣貢獻1金1銀2銅，最後以1金9銀11銅名列亞洲第9名，4項成績破全國紀錄，其中2項破大會紀錄，實屬難得，這群小泳將奪牌佳績傳回學校，全校師生都同感與有榮焉。

永康國中為這幾位游泳小將感到高興，其他同學也在台南市中小學游泳錦標賽15金8銀9銅，其中3項破大會紀錄的優異成績，仍拿到國男團體總錦標冠軍。

永康國中的體育團隊從基層訓練站到體育班成立，耕耘已超過十年，其中，羽球隊、跆拳道隊均曾拿到全中運團體冠軍，游泳隊在王詩禎教練一步一步耕耘之下，也在107學年拿到團體全國第四名的成績，初嘗勝利果實。

永康國中校長童文志表示，剛升國三的王昱翔在108年全中運拿下50M蝶、100M蝶雙金，是永康國中拿下全國成績的重要功臣。王媽媽說，當初是因為昱翔怕洗頭才讓他學游泳，沒想到，一路從YMCA幼兒班到永康國中體育班，如今，游泳已經成為王昱翔人生重要目標。

在體育班除了必須早晚進行團練，還要在課業保持一定的水準，是體力與耐力的考驗，但王昱翔還是會繼續堅持下去，朝著夢想前進。

(中時 )