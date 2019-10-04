馬俊麟老婆無助將門關上。（取自馬俊麟老婆臉書）

王瞳、馬俊麟昨日在記者會上落淚認不倫，遭到民視鳳凰娛樂暫時停工處分，在家反省，不過最叫人回味的仍是王瞳阿姨夜闖馬俊麟家，痛罵馬俊麟夫婦的驚人之語，氣得馬俊麟老婆又重新4段影片全公開，要外界評評理，王瞳他們到底有無「侵門踏戶」？

王瞳阿姨影片痛罵馬俊麟夫婦全文：

妳老公的事情妳要負一半…妳要負更多的責任喔！那是妳老公邀請我們上樓來的。沒有處理？我就看你們夫妻兩個是不是澎風？我跟妳講，我今天很…很…很仁慈這樣的，你今天是不是個男人啊？這是不是你們家啊？

然後你一點聲音都沒有。馬俊麟這個家是你的還是她的？是你們共有的吧！你今天邀請她來你們家然後說不行吼，妳老公有尊重妳嗎？今天我們一定是瞎了眼，跟你演這部戲，把情感都放在你身上，然後現在你老婆來告她，我說你們外遇怎麼樣？共謀！想要怎樣？詐欺啊！

你沒有誠意就不要了嘛！我們已經做到這地步了，把我們丟在外面欸！然後最主要是馬俊麟一點擔當都沒有，自己也被關在外面。笑死人妳報警啊！這是妳老公找我們進來坐的啊！妳老公找我們進來坐的，妳報什麼警？

妳要保護自己，我們也要保護自己！把妳老公管好，叫她不要出來外面害女人，OK？OK我一定會管好，我一定會管好，她沒有破壞妳家庭，如果破壞妳家庭，妳老公不會回來，她都是叫你(馬俊麟)回來好好的對你老婆好不好？，我們有對話框，我們都有證據。

王瞳是藝人，我跟妳講，她倒楣她是有名啦，妳去破壞沒關係。他以後外面還有女人，妳去找啦，啊妳自己把妳照顧好，把妳老公照顧好，不要再去外面害其他的女人，不要讓他害其他女人，妳不要讓他害其他的女人喔，先跟妳說清楚！外面的女人這樣都是你害的！

妳都沒有錯，妳老公會一直往外面跑？妳記得這句話，我可以再講的大聲一點！妳的老公為什麼在家得不到溫暖啊？為什麼會去找我們王瞳，妳有沒有看到他們的對話，都是妳老公在找我們王瞳耶，妳這女人是怎麼幹的啊！妳自己應該好好反省反省妳這種女人！

(中時電子報)