市府配合行政院環保署4日在桃園藝文展演中心擴大舉辦「全國模範清潔人員表揚典禮」，公開表揚全國各地選拔出的100位模範清潔隊員。（桃園市環保局提供／甘嘉雯桃園傳真）

市府配合行政院環保署4日在桃園藝文展演中心擴大舉辦「全國模範清潔人員表揚典禮」，公開表揚全國各地選拔出的100位模範清潔隊員。（桃園市環保局提供／甘嘉雯桃園傳真）

副總統陳建仁嘉勉清潔人員辛勞，並致上最誠摯的謝意。（桃園市環保局提供／甘嘉雯桃園傳真）

為了表彰勞苦功高的清潔隊員，市府配合行政院環保署4日在桃園藝文展演中心擴大舉辦「全國模範清潔人員表揚典禮」，公開表揚全國各地選拔出的100位模範清潔隊員，其中有9名全國模範隊員是由桃園市脫穎而出；此外還有資深隊長、隊員及傑出貢獻隊員等共128個獎項。

副總統陳建仁、環保署副署長蔡鴻德及桃園市長鄭文燦均赴現場嘉勉清潔人員辛勞，並致上最誠摯的謝意。

陳建仁表示，環保署及各級環保單位努力，從「好穿」、「好洗」、「好行」、「好住」等措施逐步落實，提供清潔人員透氣排汗且輕便安全的工作服、沐浴盥洗設備、汰換老舊車輛機具、充實合宜的休閒空間等，提升清潔隊的形象，照顧每位默默付出的環保工作人員，形塑清潔人員親民、乾淨、高品質的形象。

環保署表示，10月25日為清潔隊員節，每年此時都隆重舉行全國模範清潔人員表揚典禮，今年再次選定桃園市來承辦此活動，除了考量交通便利，更因為桃園市近年來各項環境品質有顯著的提升，多次勇奪全國第一的肯定。今年桃園市共選出60位市級的模範清潔隊員，其中更有9名獲選為全國模範隊員以及1名傑出貢獻隊。

任職於桃園市環境保護局觀音區中隊的李艾凌，服務年資長達29年，克盡職守及確保垃圾掩埋場暫置量，遇垃圾場火災，調度機具及車輛,控制火勢,功不可沒，實為掩埋場守護者，而桃園市環保局也將在10月20日舉辦盛大的模範清潔隊員表揚活動，慰勞所有桃園市清潔隊員的辛苦。

鄭文燦表示，市府向來重視清潔隊員的工作條件與福利；自桃園市升格後，除了增加模範清潔隊員的人數外，也在2016年起提高清潔獎金，從每個月6000元增加到8000元，增加隊員員額數，編列每日80元的夜點費，提供資源回收獎金每年5000元；就連本來要喊「卡」的國旅卡補助，桃園市也領先全國，率先宣布續編。

今年環保局又增加清潔隊員的健康檢查費、工作服裝費，以及老舊車輛汰換的經費，給清潔隊員有更精良的裝備，也為市民創造更優質的環境；明年度也預計再增加清潔隊員的員額，並請儘速讓表現好的儲備隊員轉正。

(中時 )