「農作植栽監控系統」是以自動化技術為基礎，結合雲端與大數據分析技術，以科技加值農業成為高端的精緻農業。（謝瓊雲攝）

中州科大智慧自動化工程系副教授鄭朝旭（左二）、學生蘇柏嘉（左一） 參加2019烏克蘭國際發明展榮獲銀牌獎。（謝瓊雲攝）

「手牽手，組合式彩鈦磁貼」是以鈦金屬單體透過陽極處理進行發色，創造出彩鈦磁貼。（謝瓊雲攝）

彩鈦磁貼可磁吸結合變形為文鎮用途，當作彩虹漸層效果的裝飾文具。（謝瓊雲攝）

2019年「第十五屆烏克蘭國際發明展」，9月28日於烏克蘭盛大舉行，中州科技大學智慧自動化工程系師生研發團隊，以「農作植栽監控系統」、「手牽手，組合式彩鈦磁貼」，拿下金、銀牌，為台爭光。

智慧科技研發中心主任邱銘杰表示，農作植栽監控系統，是以自動化技術為基礎，結合雲端與大數據分析技術，以科技加值農業成為高端的精緻農業；這套系統亦可透過雲端，開放線上的生長履歷平台供民眾瀏覽，解除食安疑慮。

這套創意發想金牌獎作品，除了中州科大邱明杰、鄭合志帶領大四生王懷毅研究外，還有清華大學生醫所邱哲民、大同大學機研所黃瑋晟與高振唐等學生共同參與，其研究動機為啟動農業4.0，隨時監控農作生長環境資訊，以增加農作產量。此外，為確保食品安全，故建置生長履歷資料，記錄農作生長過程資訊，而為降低生產成本，故採用自動化農作監控，以減少人力。

王懷毅說，本系統能蒐集作物的生長環境參數，並下載大量資料到PC主機，進行大數據資料分析或機器學習，預測作物的最佳生長環境參數。如針對葉菜類的作物進行最佳的作物環境分析，監測空氣溫、濕度，陽光照度、土壤ph值及濕度、二氧化碳濃度、植物葉綠素葉面之濃度等，找尋最適當的環境參數，以風扇、噴霧器、遮陽簾、ph調和劑、灑水器、二氧化碳瓶等做自動調整，亦結合太陽能板、風力發電進行儲能。

另外，副教授鄭朝旭帶領大二學生蘇柏嘉開發的「手牽手，組合式彩鈦磁貼」是以鈦金屬單體透過不同條件的陽極處理進行發色，以紅黃綠藍靛紫等六色創造出彩鈦磁貼。蘇柏嘉表示，單體可透過手牽手的設計進行精密組合，以調整磁貼的吸附力；彩鈦磁貼亦可以磁吸列隊結合變形為文鎮用途，更可當作彩虹漸層效果的裝飾文具。

(中時 )