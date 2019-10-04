建國科大設計學院三系學生目不轉睛的上動漫課。（吳敏菁攝）

.數位媒體設計系學生蔡歆妤與學弟林辰鴻（右）分扮名偵探柯南動漫裡的小蘭與柯南。（吳敏菁攝）

創造「名偵探柯南」、「美少女戰士」等日本知名動漫大師小幡公春4日到建國科大傳授漫畫創作技法，吸引許多粉絲爭來朝聖，同學們更風靡的扮演動漫角色人物與大師合照，直呼「好像搭乘時光機器了，一圓兒時夢想」。整個會場擠得水洩不通。

建國科技大學設計學院數位媒體設計、創意產品與遊戲設計、商業設計合辦「小幡老師和你相約在建國」，吸引爭相報名，彰化縣大慶商工還組101人見學團，台中市明高中室內設計科集體來朝聖，建國科大設計學院各系學生更爭相聆聽。

學生們紛紛扮演「火影忍者」、「名偵探柯南」中男女主角柯南與小蘭，紛紛向小幡致敬，同學說，要是沒這些漫畫相伴，童年大概少一味。日本COSPLAY聚會風行，台灣還屬於次文化，但樂在其中的同學說，從打扮、音樂、道具中能找到自我。

小幡公春表示，嚮往世界和平，動漫無國界的傳播是最好媒介，選擇了創作做為終身志業，近年更到世界各國傳授動漫技法，台灣是他最喜歡來的地方，這裡有許多他的動漫迷。

建國科大數位媒體設計系主任表示陳金仁說，小幡公春創作的動漫，在台灣家戶喻曉，成了青少年文化一部分，很多人不只醉心，更有志投入創作，目前也在規劃將數位媒體設計系學生送到日本的動漫公司實習。

(中時 )