繼上一集《溢遊未盡2》廖科溢與團隊離開了人間伊甸園扎尕那，橫跨甘肅及四川的邊界，深入密探有著中國小瑞士美譽的朗木寺小鎮，並飽嚐藏族的傳統美食「石烹羊肉」，外型奇特但口感卻出奇的美妙。另外也走訪神山「蓮寶葉則」，上山遇到突如其來大雪、下山遇到冰雹，大自然變化無窮，也為這趟旅途增添不少趣味及回憶。

很多人聽到朗木寺會以為是一座寺廟，具體來說是一個地域名稱，位在四川及甘肅的交接處，周圍環繞高山、草原，環境優美，故有東方小瑞士之稱，也因這裡幾百年來始終保持著傳統的生活樣貌，非常適合自駕遊的旅人到訪。廖科溢與團隊經歷兩個多小時的車程，大夥早已飢腸轆轆，率先品嚐藏族的傳統美食「石烹羊肉」。

「底格爾寺」是四川阿壩地區格魯派規模最大、最具影響力的寺院之一。(圖/亞洲旅遊台提供)

這道佳餚一上桌，大家目瞪口呆，廖科溢驚訝到連續喊了7次「哇！」它的外型非常怪奇，圓滾滾的像一顆大氣球，上面還用刀扎了一個小孔，蒸氣就從洞口噴出，師傅拿刀子不停重複地壓住洞口又放開的動作，它便時而大時而小。

廖科溢看師傅烹調「石烹羊肉」，它外型奇特，是藏族傳統美食。(圖/亞洲電視台提供)

原來這道菜是以羊肚包裹著羊肉、蔬菜等食材及少許調味料，再放入加熱過的石頭，此時內部的熱氣在羊肚內循環，造成它會膨脹，其實就像高壓鍋的原理，藉此蒸熟羊肚內的食材，廖科溢見狀開玩笑地說：「這感覺挺妙的，很像是一個大屁股，在我面前忽大忽小的！」剖開羊肚後，香味四溢，肉質嚐起來鮮甜美味，這獨特風格令人印象深刻。

爾後，團隊走訪近兩年才開放的神山「蓮寶葉則」，突如其來的下起雪來，廖科溢頑皮地先抓起雪品嚐，也最先開啟打雪仗。「蓮寶葉則」藏語語意為尊嚴的玉石之峰，是藏區十大神山之一，景區有四大湖最負盛名，但僅有開放最高湖泊「扎尕爾措」。團隊往深山走一個小時之久，一路上大雪紛飛，途中還遇上當地人穿著高跟鞋爬山，驚訝之餘廖科更欽佩地說：「這厲害了，可不簡單啊！」

在春末夏初之際突遇大雪，延遲團隊拍攝進度。(圖/亞洲旅遊台提供)

終於到達4200米的「扎尕爾措」，此刻很幸運地天空作美，陽光灑下濃霧也逐漸散去，讓Ｕ型的山谷以及鏡面般的湖泊在眼前變得格外地清晰，湖後有如刀闢斧削的絕壁，這壯麗的景緻有一股「古城萬刃山」的雄偉悲壯的氛圍，這一刻讓廖科溢驚喜交集：「實在太美了！令人驚豔！」

藏傳佛教中的法事活動，喇嘛繪製「壇城沙畫」。(圖/亞洲旅遊台提供)

而稍作駐足，團隊準備下山之際，不料卻下起了冰雹，一天之內遇到各種大自然氣候的變化，彷彿山神在警告世人不可破壞這塊秘境之地，此刻震撼的景色又再度讓廖科溢一連說了好幾次「蓮寶葉則真的很美，超級美！」經過一趟大自然的洗滌，接著欣賞藏傳佛教中的法事活動，由數名喇嘛跪趴在地上繪製「壇城沙畫」，連在地嚮導都說他是第一次看到呢！有興趣的觀眾可鎖定10月5日周六亞洲旅遊台《溢遊未盡2》晚上9點播出。

(中時 )