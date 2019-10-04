今（4）日上午三重高中透水保水工程正式啟用。(吳亮賢攝)

三重高中透水保水工程今日正式啟用，圖為日前施作地下貯水池及透水鋪面工程。（新北市水利局提供／吳亮賢新北傳真）

今（4）日上午三重高中透水保水工程正式啟用，成為新北市第5座透保水校園，新北市副市長陳純敬出席典禮時表示，為解決低窪地區淹水之苦，新北市將校園打造成透水保水空間，成為周圍社區的滯洪池，未來將每年新增2座，打造新北市成為海綿城市。

每當颱風、豪雨來襲，三重高中周邊地區經常淹水，水利局特別在今年7月於校園內加入防汛設備，在地底下設計400噸的貯水池及透水鋪面容量30噸。

水利局指出，透水保水工程分為貯留設施及滲透設施，除設置貯水槽有效調洪、管式透水鋪面增加地表透水保水功能，另也設置二元供水系統，將回收雨水作為沖廁及植物澆灌水源，落實水資源循環利用。

陳純敬表示，新北市目前已在自強國中、自強國小、板橋國中、成州國小完成透水保水工程，三重高中為第5座透保水校園，未來將針對易積淹水地區，每年新增2座。

水利局長宋德仁表示，明年預計在汐止區金龍國小及三重區新北高中完成透保水工程，此外，依據新北市透水保水條例，所有開發基地須採透水保水設計，如雨水貯留設施、透水鋪面、雨撲滿等，未來建設案也都須設置雨水貯存或中水回收系統，打造新北市成為海綿城市。

(中時 )