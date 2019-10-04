宜蘭南方澳跨港大橋斷裂坍塌，造成六人死亡，相關部會正積極盤點全國危險橋梁。行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，全台地方政府轄管約2萬多座橋，有23％雖完成檢測，卻沒有進行維修，其中又有123座橋，狀況被標示為「危急」，但地方政府卻沒有錢修理。

Kolas強調，交通部目前正針對這123座危橋研擬具體作法，也會盡快對外公布危橋地點。

國民黨立委顏寬恆今在立法院質詢交通部長林佳龍時指出，全台橋梁檢測率100％，但維修率卻只有七成，希望行政院、交通部不只要全面檢測，更應該解決問題。

Kolas面對記者詢問時進一步指出，各地方政府管轄的橋梁有99.7％完成檢測，但只有77％完成維修，有23％因地方政府經費不足無法完成維修，23％當中毀損狀況不一，並非全部都是危橋，但地方政府上報中央有123座尚未維修橋梁，在「臺灣地區橋梁管理資訊系統」（TBMS）當中，目前狀況被標示為「urgent」（危急）。

(工商 )