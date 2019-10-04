王瑞霞睽違6年即將推出全新台語專輯《霞姐直播中》，特別的是，她這次不再苦情、拋開傳統包袱，被製作人稱讚「歌聲逆齡」小心服用！為何讓粉絲等了那麼久？王瑞霞表示其實是刻意放慢腳步，「我心裡面不急著發片，唱歌唱了30年了，我比較在乎，還能帶給粉絲朋友什麼驚喜」；專輯製作歷經撞牆期、閉關才順利產出，對於完成專輯後的心情，她開玩笑說：「錄完音後，這兩天走入朋友圈感覺情緒難收回，好像得了產後憂鬱症了！作品就是Baby，我要開心地把小孩介紹給大家，不想產後抑鬱。」

為了這張專輯，王瑞霞閉關2年才進入製作音樂，錄音時她戰戰兢兢，所有飯局都婉拒、只想待在家裡好好醞釀情緒，連好友張秀卿都誤以為她搞失蹤；王瑞霞說：「唱歌唱到今年剛好30年，是而立之年，在多媒體的時代，希望有一首歌可以在耳朵裡被定頻聆聽。」她調整詮釋，在口氣、發音都多添溫暖特質，被製作人稱讚，「是超乎想像，歌聲比以前還要年輕」的另類地逆齡成長。

首波主打新歌〈一個〉虐心程度被同事笑稱得「小心服用」，MV特別邀來王瑞霞的好友苗可麗主演，在劇中飾演一位單親媽媽，得開著計程車維生撫養女兒，如實刻畫養家悲酸與母女間的親情，拍攝時苗可麗的戲魂大爆發，真摯演技惹哭全場劇組，王瑞霞在片場更是哭到不能自己！苗可麗惹哭眾人，卻悠悠地說道：「這角色不用揣摩，這就是我的人生。」事後王瑞霞送上20件的手工娃娃衣作為謝禮，「把這些私藏的娃娃衣送給可麗，我們都是少女心，她特別喜歡收藏娃娃，這都是她的最愛」。

王瑞霞睽違6年推出新專輯。（米樂士娛樂提供）

王瑞霞（左）邀好友苗可麗跨刀新歌MV。（米樂士娛樂提供）

(中時 )