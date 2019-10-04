台中大雅農地工廠大火，造成2名消防員罹難，國民黨立委黃昭順今批評，時代力量立委徐永明堅持條文有爭議，造成《消防法》修法卡關至今，籲立法院長蘇嘉全盡快召開協商，別讓救命法案一拖再拖。徐永明透過臉書回擊，反批黃昭順作賊喊捉賊，拿悲劇做政治鬥爭泯滅人性。

徐永明指出，時力提出的《消防法》修法是和「消防員權益促進會」共同草擬，今年5月內政委員會朝野協商，時力堅持通過基層消防員希望的版本，但協商過程消防署不肯讓步，因此要求蘇嘉全院長召開黨團協商，沒想到卻被黃昭順扭曲，請國民黨團、黃昭順委員把事情搞清楚。

徐永明進一步表示，時力黨團昨再次發函，希望蘇嘉全院長召開消防法協商，立院秘書長林志嘉來電表示，「由於消防法還在黃昭順委員那裡，她還沒把協商結果送上來，要尊重她一下」，現在到底是蘇嘉全不願召開協商，還是黃昭順在卡消防法？立院各黨應盡快盡快完成修法，通過對基層消防員最有保障的版本，而不是藉機消費噴政治口水。

(中時 )