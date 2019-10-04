10只大型太空包，夾藏大陸香菇35麻袋計280包，總重約638公斤。（李金生攝）

638公斤的走私香菇，估計市價約新台幣100萬元。（李金生攝）

私梟用3層塑膠袋包裝，避免「香菇」變「臭菇」。（李金生攝）

金門岸巡副隊長王榮忠說明以不鏽鋼探刺耙查驗，讓走私集團闖關未果。（李金生攝）

大陸香菇走私集團又有新花樣！金門岸巡隊於料羅港查獲在太空包裝腐質土中，夾藏35麻袋重638公斤的私貨，企圖以「爛土」撲鼻臭味掩蓋「香菇」香味，逃避檢疫犬檢查的作法，讓薰得頭昏腦脹的岸巡幹員也嘆道：「香菇都快變成臭菇了！」

3日下午，料羅商港岸巡安檢所監卸幹員在「浯洲狀元」貨輪執行大型太空包貨物拆檢時，發現準備運往台灣本島的1只貨櫃滿載太空包裝腐質土，散發著濃烈餿腐氣味外，偶爾還可聞到一絲奇怪香氣，情況十分不尋常。

岸巡幹員隨即會同高雄關離島派出課、警方以不鏽鋼探刺耙實施刺探查驗，赫然發現腐質土內藏有異物，起出一看都是用3層塑膠袋包裝的香菇，清點結果共有10只大型太空包，夾藏大陸香菇35麻袋計280包，總重約638公斤，今天完成查扣並採樣送農委會農糧署鑑定，估計價格逾新台幣百萬元。

金門岸巡隊研判，走私集團企圖以腐植土的臭味掩蓋香菇的香氣，來規避檢疫犬的檢查，最終仍難逃法網，但若得逞載運赴台，價格馬上翻好幾倍。

該隊今年已查獲走私陸菇27案5844.72公斤，市價逾新台幣1200萬元，將持續加強稽查取締，嚴防未經檢驗，可能殘留有害成分的私貨上岸，以確保消費大眾健康。

(中時 )