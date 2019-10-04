由台灣觀光協會主辦，全台旅界最高度關注、規模最大「2019台北國際旅展（Taipei International Travel Fair, ITF）」將於11月08日至11日於南港展覽館盛大登場，限時限量75折早鳥票也將於10月7、8日在ibon售票系統、全家、萊爾富、OK四大超商購票機台及udn售票網開賣，原價200元、特價150元。

台灣觀光協會主辦提醒，ITF早鳥價只有2天，大家務必把握機會。

本屆ITF台北國際旅展有幾個亮點，一是中東國家北賽普勒斯和東歐的蒙特內哥羅首度參展，二是韓國首度將在台全年度最大規模展覽-「韓國文化觀光大展」移至ITF辦理，成為本次ITF最大國家形象館。韓國館並邀請到超大咖藝人來台宣傳，預計引爆一場韓流勢力。

台灣觀光協會表示，本屆ITF日本共有175個攤位參展，同時中南美洲的阿根廷、巴西、大洋洲的索羅門皆再次參展。各國的踴躍參與充分顯現國際觀光旅遊界對ITF台北國際旅展的高度重視，有將近60個國家地區將一同參與這場全亞洲參觀人數最多、全台最大型的展銷合一旅遊展覽。

中央、地方政府在今年旅展中更是積極配合主題投入參與，戮力推廣台灣觀光，要讓國人和世界知道台灣的美。中央有交通部觀光局、原民會、農委會等。地方則有宜蘭館、台北館、花蓮館、中彰投苗四大縣市更是聯合行銷，另外還有澎湖、連江等離島，總計17縣市參展，從北到南一次展現台灣特色風貌，每個展攤處處是亮點與驚喜，讓民眾從台灣出發，體驗旅行的美好。

今年ITF台北國際旅展主視覺，台灣觀光協會特地請到教父級設計師─AKIBO李明道老師設計，他藉由旅行讓人體驗自然、感受文化，開闊視野、啟發人生，每一趟旅行都是一個尋寶過程的創作理念將ITF 台北國際旅展化身成為一個神奇寶盒，把豐富多采的世界收集在象徵TRAVEL也代表TAIWAN的T形盒子，從台灣飛出去、讓世界走進來。從海洋到山林、從國內到國外，各種旅行的美好和想像都化成一顆顆藏著線索的水晶球，等你來探索尋寶。

(工商 )